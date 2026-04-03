Entrenador de Rumania renuncia al no clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y sufre dos ataques al corazón

El entrenador Mircea Lucescu ha conmocionado el futbol mundial luego de conocerse que atraviesa por un cuadro delicado de salud con dos infartos severos que llegaron tras renunciar a la Selección de Rumania en su intento de avanzar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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A sus 80 años, el ex jugador e icono del futbol de Rumania intentó por la última vía avanzar al Mundial de la FIFA, pero en el partido más importante Turquía los derrotó y se quedaron con el deseo de avanzar a la justa que arranca en poco más de dos meses.

El repechaje es un verdader calvario, un laberinto y tobogan de emociones, pues luego de no acceder entre los 46 mejores, Rumania intentaba colarse pero para ello primero tenían que derrotar a los turcos, pero estos vencieron por 1-0 en la Semifinal.

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Con el fracaso a sus espaldas y siendo de la tercera edad, a las pocas horas de haber sido derrotado el pasado jueves, el timonel Mircea Lucescu firmó su renuncia con los rumanos y paralelamente un problema del corazón lo llevó a ser internado y a permanecer en observación, pero presuntamente entre la edad, padecimientos y sobre todo la emoción desbortante y la pena de no haber calificado lo superaron.

El viernes cuando iba a ser dado de alta, se reporta que en el hospital dos ataques al corazón lo llevaron al borde de la muerte teniendo que ser reanimado en el nosocomio y su estado y pronóstico es estable pero delicado.

Ahora se espera que Mircea Lucescu pueda superar esta serie de padecimientos, dejar a un lado el tema deportivo y laboral para recuperar su salud.