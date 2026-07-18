León vs Atlas: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del viernes 17 de julio, partido de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador por internet, en directo y en línea

El Torneo Apertura 2026 arranca con gran intensidad este viernes 17 de julio, cuando el Club León reciba a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Nou Camp en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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El conjunto esmeralda salta a la cancha como el gran favorito para llevarse los primeros tres puntos del campeonato, respaldado por la localía y por un historial reciente en el que dominan a los tapatíos con tres victorias en sus últimos enfrentamientos directos con su DT, Javier Gandolfi.

Por su parte, el Atlas buscará dar la campanada en el inicio de una nueva era para su historia. De la mano de su reciente entrenador, Hernán Crespo, el conjunto rojinegro buscará debutar con un triunfo, impulsado por la llegada de varios refuerzos importantes para esta temporada, como es el caso de Jorge Sánchez.

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Alineación confirmada León vs Atlas

León: Oscar García (Portero, #23), Juan Guevara (Defensa Central, #3), Sebastián Vegas (Defensa, #5), Iván Moreno (Defensa, #7)); Salvador Reyes (Defensa Lateral, #26).Daniel Arcila (Medio Ofensivo, #13), Rodrigo Echeverria (Medio Defensivo, #20), Sebastián Santos (Medio, #22) y José Rodríguez (Medio, #29).Ismael Díaz De León (Delantero, #11) y Diber Cambindo (Delantero, #27).

Atlas: Antonio Sánchez (Portero, #22), Gustavo Ferrareis (Defensa, #2), Jorge Rodríguez (Defensa, #5), Rodrigo Schlegel (Defensa, #21), Manuel Capasso (Defensa, #28). Edgar Zaldivar (Medio, #6), Luis De Barros (Medio, #11), Sergio Hernández (Medio, #23), Aldo Rocha (Medio, #26), Arturo González (Medio, #58). Ryan Mmaee (Delantero, #8).

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