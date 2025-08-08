deportes
Leones de Yucatán toman el último boleto a Playoffs ¡Se define la postemporada 2025 en Liga Méxicana de Beisbol!

Leones de Yucatán se convirtieron en el último equipo invitado a los playoffs de la LMB; la lucha por el campeonato arrancará el próximo sábado en Zona Norte y Zona Sur.

leones de yucatan playoffs 2025
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Los invitados a la postemporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol han quedado definidos al cierre del rol regular, obteniendo de forma dramática el último pasaporte los Leones de Yucatán que necesitaban barrer a Tigres de Quintana Roo y echándolo todo, lograron amarrar ese boleto y eliminar a Olmecas y Bravos.

La expectativa es alta, pues Leones de Yucatán ahora viajarán a la Ciudad de México para que en el Estadio Alfredo Harp Helú, se enfrenten ante los Diablos Rojos del México, encuentro del Primer Playoff entre el sexto (Leones) y el primero (Diablos), este mismo sábado 9 de agosto.

Playoffs 2025 Liga Mexicana de Beisbol

Rivalidad Diablos vs Leones, se aviva en el Primer Playoff

En los últimos años, la rivalidad Leones contra Diablos se ha vuelto intensa y el destino los coloca de nueva cuenta frente a frente para definir a un clasificado a la Serie de Zona del Sur.

Es menester recordar que en el Primer Playoff existe el factor del mejor perdedor, que es el equipo o la serie que se haya ido a más juegos, por lo que en un caso eventual, los dos equipos podrían avanzar si llevan su serie a 7 juegos.

Te podría interesar: Julión Álvarez, un gran fanático del BEISBOL y de la LMB

Así quedan los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol en la temporada 2025. Estadio y horario

Zona Norte

Charros de Jalisco (6) vs Sultanes de Monterrey (1)

Juego 1 sábado 9 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas

Juego 2 domingo 10 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas

Juego 3 martes 12 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

Juego 4 miércoles 13 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*Juego 5 jueves 14 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*Juego 6 sábado 16 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas

*Juego 7 domingo 17 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas

*En caso de ser necesario

Algodoneros del Unión Laguna (5) vs Toros de Tijuana (2)

Juego 1 sábado 9 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 2 domingo 10 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 19:45 horas

Juego 3 martes 12 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

Juego 4 miércoles 13 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

*Juego 5 jueves 14 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

*Juego 6 sábado 16 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*Juego 7 domingo 17 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 19:45 horas

*En caso de ser necesario

Tecos de los Dos Laredos (4) vs Acereros de Monclova (3)

Juego 1 sábado 9 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle|19:45 horas

Juego 2 domingo 10 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:00 horas

Juego 3 martes 12 de agosto: MVA vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas

Juego 4 miércoles 13 de agosto: MVA vs LAR | Parque La Junta | 19:00 horas

*Juego 5 jueves 14 de agosto: MVA vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas

*Juego 6 sábado 16 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:45 horas

*Juego 7 domingo 17 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:00 horas

*En caso de ser necesario

Zona Sur

Leones de Yucatán (6) vs Diablos Rojos del México (1)

Juego 1 sábado 9 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas

Juego 2 domingo 10 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas

Juego 3 martes 12 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas

Juego 4 miércoles 13 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas

*Juego 5 jueves 14 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas

*Juego 6 sábado 16 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas

*Juego 7 domingo 17 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas

*En caso de ser necesario

El Águila de Veracruz (5) vs Guerreros de Oaxaca (2)

Juego 1 sábado 9 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas

Juego 2 domingo 10 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas

Juego 3 martes 12 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas

Juego 4 miércoles 13 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas

*Juego 5 jueves 14 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas

*Juego 6 sábado 16 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas

*Juego 7 domingo 17 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas

*En caso de ser necesario

Pericos de Puebla (4) vs Piratas de Campeche (3)

Juego 1 sábado 9 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas

Juego 2 domingo 10 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas

Juego 3 martes 12 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas

Juego 4 miércoles 13 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas

*Juego 5 jueves 14 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas

*Juego 6 sábado 16 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas

*Juego 7 domingo 17 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas

*En caso de ser necesario

