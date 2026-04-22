Se agita el mercado: este sería el nuevo destino de Lewandowski

El mercado de fichajes en Europa comienza a tomar temperatura y uno de los nombres que más ruido genera es el de Robert Lewandowski. El delantero del FC Barcelona está en el centro de la escena, luego de que la Juventus se sumara a la carrera por ficharlo de cara a la próxima temporada.

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El contrato del atacante polaco finaliza este verano y, ante la falta de avances en su renovación con el conjunto blaugrana, su entorno ya explora opciones en el mercado. Según reportes, la Juventus prepara una oferta de seis millones de euros más primas para intentar convencer a uno de los goleadores más letales del futbol europeo.

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Italia levanta la mano por Lewandowski

La Juventus no es el único club interesado. Días antes, el delantero también se habría ofrecido como agente libre al AC Milan, lo que confirma que la Serie A podría ser su próximo destino.

Para el conjunto "Bianconero", la llegada de Lewandowski sería clave en su objetivo de volver a competir por el "Scudetto". El equipo ha mostrado carencias en la delantera, especialmente por la irregularidad y los problemas físicos de su principal referente ofensivo, Dušan Vlahović, quien ha estado fuera durante buena parte de la temporada.

La necesidad de un delantero centro ya había sido señalada incluso por el entrenador Luciano Spalletti, quien en el pasado mercado invernal solicitó la incorporación de un '9' sin éxito.

Europa, prioridad pese a ofertas millonarias

A pesar de contar con propuestas económicamente más atractivas fuera del continente, particularmente desde Arabia Saudita y Estados Unidos, Lewandowski tiene clara su prioridad: seguir compitiendo en el más alto nivel del futbol europeo.

Esta postura abre la puerta a que clubes históricos como Juventus o Milan puedan hacerse con sus servicios, aprovechando su situación contractual. Para ambos equipos, el polaco representa una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

En el caso del Milan, la posible llegada de Lewandowski también respondería a la necesidad de mejorar su efectividad ofensiva, un problema que ha afectado su rendimiento reciente.

Por ahora, el futuro del delantero sigue en el aire. Lo que es un hecho es que su nombre será uno de los más buscados en el próximo mercado. Con experiencia, goles y jerarquía, Lewandowski sigue siendo garantía. Y en Europa, más de uno está listo para apostar fuerte por él.

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