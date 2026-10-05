Lewis Hamilton es pareja de Kim Kardashian y esto es lo que valen sus fortunas JUNTAS

Lewis Hamilton y Kim Kardashian han llevado su relación a distintos escenarios fuera de la Fórmula 1. La pareja apareció en la inauguración del Lucas Museum of Narrative Art, en Los Ángeles, durante septiembre de 2026. Sin embargo, además de su romance, hay otro detalle que llama la atención: el tamaño de sus fortunas.

El británico construyó su patrimonio a lo largo de su carrera en el automovilismo. Por su parte, Kardashian convirtió su presencia en televisión en una plataforma para desarrollar distintos negocios. Aunque ambos cuentan con una importante riqueza, la diferencia entre sus patrimonios es considerable.

¿Cuánto valen las fortunas de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntas?

De acuerdo con las estimaciones de Celebrity Net Worth, Lewis Hamilton posee una fortuna de 550 millones de dólares, mientras que el patrimonio de Kim Kardashian alcanza los 2,000 millones de dólares. Al sumar ambas cantidades, el resultado es de aproximadamente 2,550 millones de dólares.

Lewis Hamilton hace historia al ganar su primera carrera con Ferrari en Barcelona 2026.|Nacho Doce/REUTERS

Cabe resaltar que la cifra corresponde a la suma de sus patrimonios individuales. Esto no significa que la pareja tenga una cuenta compartida con ese dinero, ya que las estimaciones incluyen el valor de participaciones empresariales, propiedades y otros activos.

Además, el sitio remarca que sus cálculos son aproximados. Por eso, el monto permite dimensionar su riqueza, pero no representa una declaración oficial de sus bienes.

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¿Cómo construyó Kim Kardashian su fortuna?

Gran parte de la riqueza de Kardashian está vinculada a Skims, la empresa de ropa que cofundó. En noviembre de 2025, la compañía completó una ronda de financiamiento de 225 millones de dólares, con la que alcanzó una valoración de 5,000 millones de dólares.

Celebrity Net Worth estima que Kim posee aproximadamente un tercio de la compañía. A partir de aquella valoración, esa participación tendría un valor cercano a 1,670 millones de dólares. A ello se suman otros negocios y actividades desarrolladas durante su carrera en televisión, publicidad y belleza.

Lewis Hamilton también tiene negocios fuera de la Fórmula 1

La fortuna del piloto no se limita a sus contratos en el automovilismo. Hamilton también ha obtenido ingresos mediante patrocinios y cuenta con un patrimonio inmobiliario, según Celebrity Net Worth.

Además, desde 2022 forma parte del grupo propietario de los Denver Broncos, equipo de la NFL. La organización lo mantiene identificado como propietario en su directorio de 2026, una muestra de sus inversiones fuera de las pistas.