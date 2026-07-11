¿Lewis Hamilton se retira de la Fórmula 1 al término del 2026? Esto dijo el piloto de Ferrari

Tiene 41 años, lo ha ganado absolutamente todo y cuenta con la capacidad económica como para decirle adiós a la máxima categoría del automovilismo en el momento que lo decida. Por tal motivo, fue interesante conocer las declaraciones de Lewis Hamilton respecto a su futuro en la Fórmula 1.

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Como sabes, después de una etapa realmente dominante con Mercedes, Lewis Hamilton pasó a Ferrari con la intención de mejorar sus registros. No obstante, la realidad es que el británico no ha logrado trascender como se esperaba, por lo que existen rumores respecto a un supuesto retiro de la Fórmula 1.

¿Lewis Hamilton se retira de la Fórmula 1 al término de la temporada 2026?

Todo comenzó después de las declaraciones de Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher que ha repetido, en reiteradas ocasiones, que Lewis Hamilton debería retirarse de la Fórmula 1 luego de los complicados momentos que ha tenido desde su llegada a Ferrari.

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Estas declaraciones fueron escuchadas por el piloto británico, quien previo a la participación que tuvo en el GP de Canadá, aseguró que no solo se encuentra bien físicamente, sino que aún cuenta con contrato con Ferrari, por lo que disipó las dudas respecto a un hipotético retiro al término de este año.

“Sigo motivado, concentrado y amando lo que hago con todo mi corazón, por lo que voy a estar aquí bastante tiempo todavía. Así que acostúmbrense (...) Ya tengo en mente lo que vendrá después de la Fórmula 1 y para los próximos cinco años, pero todavía pienso en estar un buen tiempo en el monoplaza”, dijo Lewis en declaraciones recogidas por El Heraldo Deportes.

¿Cuántos campeonatos de Fórmula 1 tiene Lewis Hamilton?

Hasta el momento, Lewis Hamilton suma un total de siete campeonatos de Fórmula 1, mismos que lo convierten en uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Estos se conquistaron en el año 2008 con McLaren, mientras que los posteriores fueron con Mercedes en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.