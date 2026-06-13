Leyenda del FC Barcelona apunta a la MLS como próximo destino

La MLS se ha convertido en un destino placentero para los jugadores de élite del futbol europeo que aún pueden exprimir su carrera por unos años más. Tal es el caso de Robert Lewandoski, leyenda del FC Barcelona, que ahora podría unirse a uno de los primeros equipos de expansión de la liga estadounidense.

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El delantero polaco visitó las instalaciones del Chicago Fire, de acuerdo con reportes internacionales, para evaluar la opción de firmar con el equipo. “Lewy” terminó su contrato con el conjunto español al finalizar la temporada 2025-26 y ahora es un agente libre que puede fichar con cualquier otro equipo.

🚨✈️ Robert Lewandowski, on his way to the US with his agent Pini Zahavi to decide on move to Chicago Fire. 🇺🇸



MLS side pushing to get it done, Lewandowski to consider this option as @wlodar85 reported.



Understand contract offered valid for two or three years, up to Robert. pic.twitter.com/LzQsN7FK6q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

La posible llegada de Lewandoski a la MLS aún no es una certeza. El antiguo jugador del Bayern Munich y el Borrusia Dortmund tiene ofertas del futbol árabe y aún no ha tomado una decisión sobre su futuro. La cuestión es que con 37 años es complicada la posibilidad de llegar a un equipo de primer nivel.

El nacido en Varsovia en agosto de 1988 disputó 31 partidos de Liga Española durante la última campaña y logró anotar 14 goles. Asimismo, en la Champions League vio acción en 11 encuentros y logró sumar cuatro anotaciones. De por vida, Lewandoski jugó 193 partidos como blaugrana y sumó 120 dianas con 24 asistencias.

¿Cómo encajaría Robert Lewandoski en el Chicago Fire?

El equipo dirigido por Gregg Berhalter tiene en el belga Hugo Cruyper a su mejor atacante en la presente campaña. El joven de 29 años suma 13 goles en 12 partidos y fue invitado al Juego de Estrellas de la MLS. La cuestión es que el antiguo seleccionador de los Estados Unidos solo juega con un centro delantero y tendría que modificar su esquema con Cruyper y Lewandoski en cancha.

Además, las otras alternativas en el conjunto de la “Ciudad de los Vientos” son Jason Shokalook y Dean Boltz, jóvenes futbolistas estadounidenses. Por eso, la llegada de una leyenda del FC Barcelona como Lewandoski sería significativo para la MLS.