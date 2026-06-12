Despreció al América, fracasó en Francia y ahora podría reencontrarse con las Águilas

Pocos fichajes recientes generaron tanta expectativa en Coapa como el de Allan Saint-Maximin. El francés llegó rodeado de reflectores, con cartel europeo y con la etiqueta de refuerzo bomba para el América. Sobre el papel, parecía un movimiento capaz de sacudir por completo a la Liga MX.

Pero la historia terminó siendo muy distinta. Su paso por el conjunto azulcrema fue breve, turbulento y muy lejos de lo que la afición esperaba. Cuando parecía que podía convertirse en figura, el atacante terminó saliendo de forma abrupta, alegando discriminación, en un movimiento que sonó más a pretexto que a realidad.

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Ahora, meses después, su nombre vuelve a cruzarse con el del América.

Saint-Maximin vuelve a cambiar de equipo… otra vez

Si algo ha marcado la carrera del francés en los últimos años es la inestabilidad.

Cuando muchos pnsaban que había encontrado cierta tranquilidad en el futbol francés, Saint-Maximin volvió a cambiar de rumbo. Su etapa con Lens duró apenas medio año.

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Y aunque ayudó al club a competir en la parte alta de la Ligue 1 e incluso levantó la Copa de Francia, eso no fue suficiente para convencerlo de quedarse. El extremo de 29 años volvió a empacar sus cosas y según reportes del mercado europeo, el atacante continuará su carrera en la MLS tras alcanzar un acuerdo con Charlotte FC, club que sigue apostando fuerte por nombres internacionales para elevar su proyecto deportivo.

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La Leagues Cup podría regalar un reencuentro muy polémico

Aquí es donde la historia se pone interesante para el América. Y es que con Saint-Maximin aterrizando en Charlotte, comienza a tomar fuerza un escenario que hace unos meses habría sonado improbable: verlo enfrentando a las Águilas en la Leagues Cup.

Sí, el mismo jugador que llegó como fichaje estelar a Coapa, que nunca logró consolidarse y que salió en medio de polémica, podría regresar, pero ahora como rival.

Eso convertiría cualquier cruce entre América y Charlotte en uno de los partidos más atractivos del torneo.

Para los aficionados azulcremas, el nombre del francés sigue provocando opiniones divididas. Algunos creen que nunca se adaptó al futbol mexicano. Otros sienten que simplemente nunca tuvo verdadero compromiso con el proyecto.