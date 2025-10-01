Leyenda de la Selección Mexicana da increíble consejo a Gabriel Milito y a Chivas, pero también le dice sus verdades

Gabriel Milito tiene a Chivas en este momento en zona de repechaje, y un cierre perfecto podría hacer soñar con un pase directo a Liguilla. En la tabla general, el Rebaño se encuentra en el noveno lugar. La jornada doble ayudó a los rojiblancos a despuntar un poco, y eso lo saben leyendas de la Selección Nacional de México como Carlos Salcido. El ex capitán de Chivas reconoció el nivel del equipo, pero también le mandó un consejo al timonel argentino.

Chivas viene de triunfos sobre el Necaxa y Puebla. Gabriel Milito, ante los Pumas, necesita volver a sumar de a tres para afianzarse en la media tabla, y Carlos Salcido aseguró que el equipo se ve muy bien en los primeros minutos. Después le hace falta fondo físico para aguantar lo que resta del partido, pues le hace falta potencial, según su visión.

Carlos Salcido

“Yo creo que los primeros 20 minutos, donde Chivas inició bien, hizo los goles; después, viene lo que le ha faltado, digamos. A Chivas cuando de repente ya tiene un marcador trata de hacer su bloquecito, trata de defenderse, estar bien acomodadito, y ahí parece como que no le puede seguir más adelante y ahí se queda. Cuando retrocede un poquito y aguanta por cansancio, por partidos, por lo que sea, por la cancha, me parece que ahí le falta ese potencial”, dijo en una transmisión en vivo.

Chivas visita a unos Pumas adoloridos

Mientras Chivas logró sacar seis puntos de seis en la jornada doble de la semana pasada, los Pumas vienen de un par de derrotas. Los de la UNAM llegan al duelo ante el Guadalajara después de perder ante los Bravos de Juárez y el América; esta última derrota, la más dolorosa, pues fue ante el odiado rival, por goleada, y además expulsaron a su entrenador Efraín Juárez.

El duelo, que se tiene programado para el viernes 5 de septiembre en Ciudad Universitaria, en punto de las 19:00 horas, será vital para el futuro cercano de ambas instituciones. Chivas ocupa el noveno lugar en la general con 14 puntos, y los del Pedregal son décimos con 13 unidades. Un triunfo para cualquiera de los dos será vital en sus aspiraciones de repechaje.