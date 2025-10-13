Leyendas Pokémon y los videojuegos que se estrenarán del 13 al 17 de octubre 2025

Esta semana que inicia, la cual va del 13 al 17 de octubre, contará con muchos estrenos de videojuegos que bien podrían tenerte frente al televisor durante horas y horas. Uno de ellos es Leyendas Pokémon, el cual promete ser uno de los más llamativos y entretenidos de este cierre del año.

Leyendas Pokémon es un juego esperado por chicos y grandes gracias al clásico que este título sugiere, así como por las distintas modalidades de juego que promete. En ese sentido, es preciso que conozcas más respecto a este, así como los videojuegos que se estrenarán del 13 al 17 de octubre.

¿Qué juegos, además de Leyendas Pokémon, se estrenarán del 13 al 17 de octubre?

Leyendas Pokémon Z - A es un título que se estrenará para las plataformas Switch y Switch 2, y que verá su anuncio oficial el jueves 16 de octubre. Se trata de una continuación de Leyendas Pokémon Arceus, por lo que ahora Nintendo apostará por un capítulo más de esta línea.

Vale comentar que este juego se ambientará en la Ciudad Luminalia actual y, así y como ha ocurrido con otros videojuegos, este contará con un mundo abierto mucho más estructurado, mismo que combinará la captura de pokemones con los elementos urbanos ya conocidos con antelación.

Sin embargo, Leyendas Pokémon no será el único videojuego de renombre que aparecerá en esta semana. Así como él, se vislumbra la llegada de Keeper, el cual se estrenará el viernes 17 de octubre en PC y Xbox Series y que, entre sus características, destacan los elementos de batallas tácticas, lo cual hará que los jugadores puedan enfrentarse a otros más.

¿Qué ocurre con Reach, videojuego que se estrena muy pronto?

El tercer videojuego que ha llamado poderosamente la atención dado que se estrenará este 16 de octubre es Reach, el cual estará en PS VR2 y Meta Quest -3/3S. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados dentro del género de la realidad virtual, por lo que este promete una experiencia sin igual que cautivará a más de uno.