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Chivas se prepara para Rayados

El equipo de Guadalajara buscará su segundo triunfo en la Liga Mx ante Monterrey

Por: Azteca Deportes

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CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | El equipo de Guadalajara buscará su segundo triunfo en la Liga Mx ante Monterrey

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CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | El equipo de Guadalajara buscará su segundo triunfo en la Liga Mx ante Monterrey

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