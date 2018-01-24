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Chivas se prepara para Rayados
El equipo de Guadalajara buscará su segundo triunfo en la Liga Mx ante Monterrey
CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | El equipo de Guadalajara buscará su segundo triunfo en la Liga Mx ante Monterrey
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