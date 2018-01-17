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¡Cuauhtémoc Blanco… felices 45!

#Galería Cuauhtémoc Blanco y grandes momentos futbolísticos en su cumpleaños 45

Por: Azteca Deportes

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OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | El festejo clásico de ‘Cuau’

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Junko Kimura/Getty Images | Cuauhtémoc en el Mundial de Clubes

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Ben Radford/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco ante Corea del Sur en Mundial Francia 98

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Cuauhtémoc con el Valladolid de la Liga española

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Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images | ‘Cuau’ con la Selección Azteca ante Estados Unidos Mundial Corea-Japón 2002

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Jonathan Daniel/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco con el Chicago Fire

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Gunnar-Berning/Bongarts/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco ante Croacia

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Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc gana la Copa MX con Puebla

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Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco en su despedida con la Selección Azteca

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Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco en su partido de despedida con América

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OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | El festejo clásico de ‘Cuau’

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Junko Kimura/Getty Images | Cuauhtémoc en el Mundial de Clubes

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Ben Radford/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco ante Corea del Sur en Mundial Francia 98

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Cuauhtémoc con el Valladolid de la Liga española

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Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco en su despedida con la Selección Azteca

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