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¡Cuauhtémoc Blanco… felices 45!
#Galería Cuauhtémoc Blanco y grandes momentos futbolísticos en su cumpleaños 45
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | El festejo clásico de ‘Cuau’
Junko Kimura/Getty Images | Cuauhtémoc en el Mundial de Clubes
Ben Radford/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco ante Corea del Sur en Mundial Francia 98
Cuauhtémoc con el Valladolid de la Liga española
Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images | ‘Cuau’ con la Selección Azteca ante Estados Unidos Mundial Corea-Japón 2002
Jonathan Daniel/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco con el Chicago Fire
Gunnar-Berning/Bongarts/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco ante Croacia
Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc gana la Copa MX con Puebla
Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco en su despedida con la Selección Azteca
Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco en su partido de despedida con América
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | El festejo clásico de ‘Cuau’
Junko Kimura/Getty Images | Cuauhtémoc en el Mundial de Clubes
Ben Radford/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco ante Corea del Sur en Mundial Francia 98
Cuauhtémoc con el Valladolid de la Liga española
Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images | ‘Cuau’ con la Selección Azteca ante Estados Unidos Mundial Corea-Japón 2002
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Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco en su despedida con la Selección Azteca
Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images | Cuauhtémoc Blanco en su partido de despedida con América