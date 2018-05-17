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El Color | Santos vs Toluca Final Ida
#Galería Las mejores postales previas a la Final de Ida
Jorge Martinez/MEXSPORT | La seguridad se hizo presente previo al arranque del partido
Enrique Terrazas/MEXSPORT | Los aficionados laguneros nos mostraron la pasión por su equipo
Jorge Martinez/MEXSPORT | La llegada del DT de Santos, Robert Dante Siboldi
Jorge Martinez/MEXSPORT | Cristante dirigirá su primera final de Liga Bancomer MX como estratega
Jorge Martinez/MEXSPORT | El trofeo de este Clausura 2018
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