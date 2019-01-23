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GALERÍA | Cruz Azul rescata victoria en Copa MX
Cruz Azul sumó victoria en Copa tras estar abajo en el marcador por error del arquero Allison.
Carlos Milanes/MEXSPORT | Galería
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