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Galería de la jornada 12

Estas son las mejores imágenes de la jornada 12

Por: Azteca Deportes

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Querétaro y Santos no pudieron pasar del empate

KAL|0_s46da951

El duelo en el Estadio Corregidora estuvo muy parejo

KAL|0_z6mlw8jq

La ‘Maquina’ logra sacar un triunfo importante en su casa

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Veracruz asustó más de una vez al Cruz Azul sin embargo, salieron con la derrota

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Con una gran actuación de Mauro Boselli, el León consigue la victoria en casa

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Gignac tuvo una mala noche donde erró en un penal

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Gran duelo entre rayados y americanistas en el cual repartieron puntos

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El juego entre Monterrey y América generó gran polémica arbitral

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Necaxa dio uno de sus mejores partidos y sacó tres puntos valiosos en la pelea del descenso

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Con esta derrota el Toluca se quedó en la posición 7 de la tabla general de la Liga

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Con un gol incluido de Alan Pulido, Chivas derrota en casa a los Monarcas

KAL|0_95vwcxnb

Monarcas intentó reaccionar pero sin éxito, se llevo una derrota en el Estado Chiva

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En varias ocasiones el arquero Liborio Sánchez salvo al Jaguar en el Estadio Olímpico Universitario

KAL|0_7nvjhy7d

En el último minuto el Pachuca le saca el empate al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc

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Querétaro y Santos no pudieron pasar del empate

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El duelo en el Estadio Corregidora estuvo muy parejo

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La ‘Maquina’ logra sacar un triunfo importante en su casa

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Veracruz asustó más de una vez al Cruz Azul sin embargo, salieron con la derrota

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Con una gran actuación de Mauro Boselli, el León consigue la victoria en casa

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Gignac tuvo una mala noche donde erró en un penal

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Gran duelo entre rayados y americanistas en el cual repartieron puntos

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El juego entre Monterrey y América generó gran polémica arbitral

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Necaxa dio uno de sus mejores partidos y sacó tres puntos valiosos en la pelea del descenso

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Con esta derrota el Toluca se quedó en la posición 7 de la tabla general de la Liga

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Con un gol incluido de Alan Pulido, Chivas derrota en casa a los Monarcas

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Monarcas intentó reaccionar pero sin éxito, se llevo una derrota en el Estado Chiva

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En varias ocasiones el arquero Liborio Sánchez salvo al Jaguar en el Estadio Olímpico Universitario

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En el último minuto el Pachuca le saca el empate al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc

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