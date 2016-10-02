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Galería de la jornada 12
Estas son las mejores imágenes de la jornada 12
Querétaro y Santos no pudieron pasar del empate
El duelo en el Estadio Corregidora estuvo muy parejo
La ‘Maquina’ logra sacar un triunfo importante en su casa
Veracruz asustó más de una vez al Cruz Azul sin embargo, salieron con la derrota
Con una gran actuación de Mauro Boselli, el León consigue la victoria en casa
Gignac tuvo una mala noche donde erró en un penal
Gran duelo entre rayados y americanistas en el cual repartieron puntos
El juego entre Monterrey y América generó gran polémica arbitral
Necaxa dio uno de sus mejores partidos y sacó tres puntos valiosos en la pelea del descenso
Con esta derrota el Toluca se quedó en la posición 7 de la tabla general de la Liga
Con un gol incluido de Alan Pulido, Chivas derrota en casa a los Monarcas
Monarcas intentó reaccionar pero sin éxito, se llevo una derrota en el Estado Chiva
En varias ocasiones el arquero Liborio Sánchez salvo al Jaguar en el Estadio Olímpico Universitario
En el último minuto el Pachuca le saca el empate al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc
Querétaro y Santos no pudieron pasar del empate
El duelo en el Estadio Corregidora estuvo muy parejo
La ‘Maquina’ logra sacar un triunfo importante en su casa
Veracruz asustó más de una vez al Cruz Azul sin embargo, salieron con la derrota
Con una gran actuación de Mauro Boselli, el León consigue la victoria en casa
Gignac tuvo una mala noche donde erró en un penal
Gran duelo entre rayados y americanistas en el cual repartieron puntos
El juego entre Monterrey y América generó gran polémica arbitral
Necaxa dio uno de sus mejores partidos y sacó tres puntos valiosos en la pelea del descenso
Con esta derrota el Toluca se quedó en la posición 7 de la tabla general de la Liga
Con un gol incluido de Alan Pulido, Chivas derrota en casa a los Monarcas
Monarcas intentó reaccionar pero sin éxito, se llevo una derrota en el Estado Chiva
En varias ocasiones el arquero Liborio Sánchez salvo al Jaguar en el Estadio Olímpico Universitario
En el último minuto el Pachuca le saca el empate al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc