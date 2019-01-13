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Galería | La belleza de la Jornada 2 de la Liga MX

La belleza se hizo presente en los estadios en la jornada 2 del certamen.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_vg2x1r3a

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_dkhja94q

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_30eb7tmu

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_os9svda3

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_c37y2kgp

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6r0frupi

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_p2feuxhy

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_tgnpj8nj

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_59rj5x36

Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_vg2x1r3a

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_dkhja94q

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_30eb7tmu

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_os9svda3

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_c37y2kgp

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6r0frupi

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_p2feuxhy

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_tgnpj8nj

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_59rj5x36

Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería

KAL|1_vg2x1r3a
KAL|1_dkhja94q
KAL|1_30eb7tmu
KAL|1_os9svda3
KAL|1_c37y2kgp
KAL|1_6r0frupi
KAL|1_p2feuxhy
KAL|1_tgnpj8nj
KAL|1_59rj5x36

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