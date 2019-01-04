  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

GALERÍA | Puebla empató con Cruz Azul en la Fecha 1

La Máquina igualó con Puebla en duelo del viernes botanero del Clausura 2019.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_y9mr7agx

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_sksms18q

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_nchljics

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_gtne2c2z

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_fxh09yw6

Carlos Milanes/MEXSPORT | galeria

KAL|1_egcitphi

Carlos Milanes/MEXSPORT | galeria

KAL|1_i1ljqhbr

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

/
KAL|1_y9mr7agx

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_sksms18q

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_nchljics

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_gtne2c2z

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_fxh09yw6

Carlos Milanes/MEXSPORT | galeria

KAL|1_egcitphi

Carlos Milanes/MEXSPORT | galeria

KAL|1_i1ljqhbr

Adrian Macias/MEXSPORT | galeria

KAL|1_y9mr7agx
KAL|1_sksms18q
KAL|1_nchljics
KAL|1_gtne2c2z
KAL|1_fxh09yw6
KAL|1_egcitphi
KAL|1_i1ljqhbr

Te Recomendamos