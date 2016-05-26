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Las bellas de la final

En Pachuca no faltóla belleza que engalanara la gran final del futbol mexicano

Por: Carlos Gorozpe

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JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | En Pachuca la belleza dijo presente

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Una mirada basta para enamorar a los aficionados de ambos equipos

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JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | La belleza regia se dejó sentir en el estadio de Pachuca

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ISAAC ORTIZ/MEXPSORT | Sonrisa y actitud dignas de una final de futbol mexicano

KAL|0_2171m8va

JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | La distancia no importa para seguir al equipo de tus amores

KAL|0_28a6btt5

JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | Con este lindo rostro arrancó la fiesta de la final de la Liga MX

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KAL|0_mau1hz0v

JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | En Pachuca la belleza dijo presente

KAL|0_uawh1t86

JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Una mirada basta para enamorar a los aficionados de ambos equipos

KAL|0_i5tddtx8

JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | La belleza regia se dejó sentir en el estadio de Pachuca

KAL|0_y7q37nn5

ISAAC ORTIZ/MEXPSORT | Sonrisa y actitud dignas de una final de futbol mexicano

KAL|0_2171m8va

JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | La distancia no importa para seguir al equipo de tus amores

KAL|0_28a6btt5

JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | Con este lindo rostro arrancó la fiesta de la final de la Liga MX

KAL|0_mau1hz0v
KAL|0_uawh1t86
KAL|0_i5tddtx8
KAL|0_y7q37nn5
KAL|0_2171m8va
KAL|0_28a6btt5

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