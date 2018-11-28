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Rayados 1-0 Santos
Checa las postales que dejó el partido de ida d elos cuartos de final entre Monterrey y Santos
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