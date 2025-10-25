La Liga BBVA MX para la oreja: el futuro de James Rodríguez estaría lejos de León por algo impensado

La Liga BBVA MX está atenta al futuro de James Rodríguez, futbolista que podría salir del Club León a fin de año debido a los problemas internos del vestidor. Si bien es cierto que hace unos días hubo intenciones de ambas partes de renovar su contrato, a estas alturas su continuidad en el cuadro esmeralda es una incógnita y su salida sería casi un hecho .

Distintos medios aseguran que la renovación de James ha comenzado a diluirse en los últimos partidos y hoy está más cerca de no seguir en el club que firmar su continuidad. Lo sucedido durante la derrota ante Atlas en la Jornada 14 del Apertura 2025 habría sido la gota que rebalsó el vaso, según diversas fuentes.

Club León / X James Rodríguez en acción con León

¿Qué pasó con James Rodríguez en Atlas vs. León?

Ignacio Ambriz, entrenador de la Fiera, decidió quitar al colombiano en el minuto 59 de partido ante Atlas cuando el juego se encontraba 1-0 a favor del rival. Esta postura del director técnico de León no cayó para nada bien en James, quien salió del campo de juego con la mirada baja y en completo silencio.

Posteriormente, ‘Nacho’ Ambriz comentó en conferencia de prensa que la salida del ex Real Madrid fue puramente por temas tácticos, ya que su idea era tener una mayor versatilidad en ataque con el ingreso de Ismael Díaz. Sin embargo, León recibió el segundo gol en el minuto 69 y selló una nueva derrota que lo aleja de la Liguilla en el Apertura 2025.

Los equipos de la Liga BBVA MX que siguen de cerca a James Rodríguez

Existen diversos equipos de la Liga BBVA MX que están atentos al futuro de James Rodríguez. Distintas fuentes aseguran que Rayados de Monterrey es uno de los clubes interesados, teniendo en cuenta que su contrato vence el 31 de diciembre de 2025. El principal negociador sería Sergio Ramos, jugador con el que compartió camerino cuando jugaban en el Real Madrid.

El Club América es otro equipo que tiene al jugador de la selección Colombia en la mira. Tras la salida de Diego Valdés, las Águilas no lograron encontrar su reemplazo ideal para actuar en el rol de enlace dentro del mediocampo, por lo que James podría ser la pieza faltante dentro del equipo de André Jardine.

El pésimo presente de León que alejaría a James Rodríguez

Además de los problemas internos, León no atraviesa un buen momento futbolístico. Se encuentra en la posición 16 de la Liga BBVA MX con 12 unidades, producto de 3 victorias, 3 empates y 8 derrotas. El equipo de Guanajuato se encuentra prácticamente eliminado del campeonato, ya que necesitaría ganar sus 3 partidos restantes, además de esperar por resultados ajenos.