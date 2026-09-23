La Liga BBVA MX es “la base” de la selección de Brasil: ¿por qué?

Mientras la Selección Mexicana ya tiene su lista de convocados, Brasil hizo lo propio y la Liga BBVA MX es la base. Todos los caminos apuntan a que los equipos mexicanos tendrán una presencia importante en los próximos compromisos internacionales de una de las selecciones más importantes del continente.

Así como América goleó a Cruz Azul y Tigres también logró grandes resultados, estos dos equipos son de los mejores de la Liga MX Femenil y de los que más nutren a la selección brasileña femenina. En total, cuatro jugadoras de la competencia mexicana fueron convocadas por Arthur Elias para los próximos partidos de preparación.

Geyse Ferreira lidera la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil|Crédito: @AmericaFemenil / X

La Liga MX aporta cuatro jugadoras a Brasil

El entrenador de Brasil anunció una lista de 28 futbolistas para los amistosos de octubre y cuatro de ellas pertenecen a la Liga MX Femenil. América es el equipo que más jugadoras aporta, con Geyse, Isa Haas y Priscila, mientras que Mariza representa a Tigres.

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Entre las convocadas destaca Geyse, quien atraviesa un gran momento en el Apertura 2026. La delantera del América lidera actualmente la tabla de goleo individual con 13 anotaciones.

Isa Haas se perderá, por lo menos, cuatro partidos de Liga BBVA MX femenil|Crédito: Isa Haas / IG

Brasil y la selección brasileña preparan el Mundial 2027

Los próximos partidos forman parte de la preparación de Brasil para la Copa del Mundo Femenil 2027, torneo que tendrá al país como anfitrión. La Canarinha viene de enfrentar dos veces a Estados Unidos en junio, con una victoria 2-1 en São Paulo y una derrota 1-0 en Fortaleza.

Una de las ausencias que llamó la atención fue Marta, quien volvió recientemente a la actividad con Orlando Pride después de una lesión, pero no apareció en la convocatoria para estos encuentros. Al mismo tiempo, Arthur Elias continúa probando nuevas alternativas.

Priscila Flor Da Silva celebrates her goal 1-1 of America during the Semifinal first leg match between America and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on November 14, 2024 in Mexico City, Mexico.|Miguel Ponton/Miguel Ponton

Tamara Bolt y Yanne recibieron su primera convocatoria con Brasil, mientras que Carlinha y Tayla regresaron al equipo después de un periodo sin ser citadas. La selección brasileña tendrá así nuevos partidos para ajustar su plantel antes del Mundial.

Los próximos compromisos serán ante Argentina el 10 y 13 de octubre, mientras que posteriormente enfrentará a Japón el 29 de noviembre y el 5 de diciembre. En ese proceso, cuatro futbolistas de la Liga MX Femenil tendrán la oportunidad de seguir ganándose un lugar.