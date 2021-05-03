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Los 10 máximos goleadores del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX | Fotos

Pedro Alexis Canelo fue el líder de goleo del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, pero te mostramos a la lista de los más goleadores en este torneo.

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Funes Mori celebra un gol con Monterrey
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Ángel Mena
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Henry Martín
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Funes Mori celebra un gol con Monterrey
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Ángel Mena
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Henry Martín
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Ángel Mena
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Henry Martín
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