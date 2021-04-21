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¡Clásico Tapatío! 15 futbolistas que jugaron en Chivas y Atlas | FOTOS

Recuerda a 15 futbolistas que jugaron en Chivas y Atlas, protagonistas del Clásico Tapatío. Rojiblancos y rojinegros en diferentes instancias de su carrera.

1 futbolistas que jugaron en Chivas y Atlas omar bravo.jpg
2 futbolistas que jugaron en Chivas y Atlas oswaldo sanchez.jpg
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15 futbolistas que jugaron en Chivas y Atlas ignacio calderón.jpg
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14 futbolistas que jugaron en Chivas y Atlas lupillo castañeda.jpg
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9 futbolistas que jugaron en Chivas y Atlas amaury ponce.jpg
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