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Entrenadores que han dirigido al América y Cruz Azul ¿Los recuerdas? | FOTOS

Conoce a los entrenadores y un directivo que han estado al cargo del América y Cruz Azul, protagonistas del Clásico Joven del futbol mexicano.

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