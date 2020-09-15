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Los 10 mejores América vs Chivas en torneos cortos
El Clásico Nacional nos ha regalado encuentros inolvidables.
MEXSPORT/MEXSPORT | 25 August 1996
Omar Martinez/MEXSPORT DIGITAL | MEXSPORT DIGITAL IMAGE 31 March 2002
CHRISTIAN PALMA/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2005
REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO APERTURA 2006
REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2007
DAVID LEAH/MEXSPORT | INVIERNO 1997
Archivo TV Azteca | Raúl Jiménez se formó en las inferiores del América, hasta llegar al primer equipo y ganar 2 campeonatos de la Liga BBVA MX
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Action photo during the match America vs Guadalajara, Corresponding to the second leg match Quarterfinals of the Clausura 2016 tournament League BBVA Bancomer MX at Aztec stadium. Foto de accion durante el partido America vs Guadalajara, Correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2016 de la Liga BBVA Bancomer MX en el estadio Azteca, en la foto: (i-d) Oribe Peralta de America y Orbelin Pineda de Guadalajara 15/05/2016/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.
MEXSPORT/MEXSPORT | 25 August 1996
Omar Martinez/MEXSPORT DIGITAL | MEXSPORT DIGITAL IMAGE 31 March 2002
CHRISTIAN PALMA/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2005
REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO APERTURA 2006
REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2007
DAVID LEAH/MEXSPORT | INVIERNO 1997
Archivo TV Azteca | Raúl Jiménez se formó en las inferiores del América, hasta llegar al primer equipo y ganar 2 campeonatos de la Liga BBVA MX
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Action photo during the match America vs Guadalajara, Corresponding to the second leg match Quarterfinals of the Clausura 2016 tournament League BBVA Bancomer MX at Aztec stadium. Foto de accion durante el partido America vs Guadalajara, Correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2016 de la Liga BBVA Bancomer MX en el estadio Azteca, en la foto: (i-d) Oribe Peralta de America y Orbelin Pineda de Guadalajara 15/05/2016/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.