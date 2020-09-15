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Los 10 mejores América vs Chivas en torneos cortos

El Clásico Nacional nos ha regalado encuentros inolvidables.

Por: Omar Villarreal

Chivas 5-0 América, Invierno 1996. La mayor goleada rojiblanca a las Águilas en la historia del torneos cortos.

MEXSPORT/MEXSPORT | 25 August 1996

América 2-3 Chivas, Verano 2002. Joel “Tiburón” Sánchez selló la remontada rojiblanca sobre el América de Zamorano

Omar Martinez/MEXSPORT DIGITAL | MEXSPORT DIGITAL IMAGE 31 March 2002

América 3-3 Chivas, Clausura 2005. Un partido lleno de emociones en el Estadio Azteca, considerado por muchos como el mejor Clásico de los últimos 25 años.

CHRISTIAN PALMA/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2005

Chivas 2-0 América, Apertura 2006. El Rebaño se impuso en la ida de las semifinales al cuadro azulcrema; días después Chivas se coronó campeón contra Toluca.

REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO APERTURA 2006

Chivas 0-1 América, Clausura 2007. Las Águilas eliminaron en semifinales en el Estadio Jalisco al Rebaño con una gran actuación de Guillermo Ochoa.

REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2007

Chivas 1-3 América, Invierno 1997. El cuadro americanista bailó al Rebaño en los cuartos de final para dar cuenta del rival en la liguilla.

DAVID LEAH/MEXSPORT | INVIERNO 1997

Raúl Jiménez

Archivo TV Azteca | Raúl Jiménez se formó en las inferiores del América, hasta llegar al primer equipo y ganar 2 campeonatos de la Liga BBVA MX

América 2-1 Chivas, Clausura 2016. A pesar de la desventaja, los de Coapa remontaron para llevarse el pase a semifinales. El día en el que Gullit Peña falló un penal que sepultó al Rebaño.

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Action photo during the match America vs Guadalajara, Corresponding to the second leg match Quarterfinals of the Clausura 2016 tournament League BBVA Bancomer MX at Aztec stadium. Foto de accion durante el partido America vs Guadalajara, Correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2016 de la Liga BBVA Bancomer MX en el estadio Azteca, en la foto: (i-d) Oribe Peralta de America y Orbelin Pineda de Guadalajara 15/05/2016/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.

América 0-3 Chivas, Apertura 2016. Goliza de Centenario, considerado por muchos como el mejor partido en la era de Matías Almeyda
América 1-1 Chivas en la Copa MX, Apertura 2016. El Rebaño Sagrado eliminó en penales a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca.
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Chivas 5-0 América, Invierno 1996. La mayor goleada rojiblanca a las Águilas en la historia del torneos cortos.

MEXSPORT/MEXSPORT | 25 August 1996

América 2-3 Chivas, Verano 2002. Joel “Tiburón” Sánchez selló la remontada rojiblanca sobre el América de Zamorano

Omar Martinez/MEXSPORT DIGITAL | MEXSPORT DIGITAL IMAGE 31 March 2002

América 3-3 Chivas, Clausura 2005. Un partido lleno de emociones en el Estadio Azteca, considerado por muchos como el mejor Clásico de los últimos 25 años.

CHRISTIAN PALMA/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2005

Chivas 2-0 América, Apertura 2006. El Rebaño se impuso en la ida de las semifinales al cuadro azulcrema; días después Chivas se coronó campeón contra Toluca.

REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO APERTURA 2006

Chivas 0-1 América, Clausura 2007. Las Águilas eliminaron en semifinales en el Estadio Jalisco al Rebaño con una gran actuación de Guillermo Ochoa.

REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2007

Chivas 1-3 América, Invierno 1997. El cuadro americanista bailó al Rebaño en los cuartos de final para dar cuenta del rival en la liguilla.

DAVID LEAH/MEXSPORT | INVIERNO 1997

Raúl Jiménez

Archivo TV Azteca | Raúl Jiménez se formó en las inferiores del América, hasta llegar al primer equipo y ganar 2 campeonatos de la Liga BBVA MX

América 2-1 Chivas, Clausura 2016. A pesar de la desventaja, los de Coapa remontaron para llevarse el pase a semifinales. El día en el que Gullit Peña falló un penal que sepultó al Rebaño.

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Action photo during the match America vs Guadalajara, Corresponding to the second leg match Quarterfinals of the Clausura 2016 tournament League BBVA Bancomer MX at Aztec stadium. Foto de accion durante el partido America vs Guadalajara, Correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2016 de la Liga BBVA Bancomer MX en el estadio Azteca, en la foto: (i-d) Oribe Peralta de America y Orbelin Pineda de Guadalajara 15/05/2016/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.

América 0-3 Chivas, Apertura 2016. Goliza de Centenario, considerado por muchos como el mejor partido en la era de Matías Almeyda
América 1-1 Chivas en la Copa MX, Apertura 2016. El Rebaño Sagrado eliminó en penales a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca.
Chivas 5-0 América, Invierno 1996. La mayor goleada rojiblanca a las Águilas en la historia del torneos cortos.
América 2-3 Chivas, Verano 2002. Joel “Tiburón” Sánchez selló la remontada rojiblanca sobre el América de Zamorano
América 3-3 Chivas, Clausura 2005. Un partido lleno de emociones en el Estadio Azteca, considerado por muchos como el mejor Clásico de los últimos 25 años.
Chivas 2-0 América, Apertura 2006. El Rebaño se impuso en la ida de las semifinales al cuadro azulcrema; días después Chivas se coronó campeón contra Toluca.
Chivas 0-1 América, Clausura 2007. Las Águilas eliminaron en semifinales en el Estadio Jalisco al Rebaño con una gran actuación de Guillermo Ochoa.
Chivas 1-3 América, Invierno 1997. El cuadro americanista bailó al Rebaño en los cuartos de final para dar cuenta del rival en la liguilla.
Raúl Jiménez
América 2-1 Chivas, Clausura 2016. A pesar de la desventaja, los de Coapa remontaron para llevarse el pase a semifinales. El día en el que Gullit Peña falló un penal que sepultó al Rebaño.
América 0-3 Chivas, Apertura 2016. Goliza de Centenario, considerado por muchos como el mejor partido en la era de Matías Almeyda
América 1-1 Chivas en la Copa MX, Apertura 2016. El Rebaño Sagrado eliminó en penales a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca.

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