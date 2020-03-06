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GALERÍA | ¡Las mejores postales del Clásico Capitalino!

El América anota de último minuto y rescata el empate en Ciudad Universitaria.

Por: Azteca Deportes

Con gol de Henry Martin las Águilas del América salvan un empate en Ciudad Universitaria.
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