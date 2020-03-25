El histórico entrenador del futbol mexicano, Ignacio Trelles, murió a los 103 años de edad, el icono de la Máquina de Cruz Azul y de la Selección Azteca perdió la vida de un infarto.

Dirigió a la Selección Mexicana en dos mundiales y comandó al Cruz Azul bicampeón que marcó una época en la Liga MX.

Don Nacho dirigió al América, Toluca, Puebla, Atlante y U de G, pero fue con Cruz Azul donde se inmortalizó al conseguir las ligas de 1978-1979 y 1979-1980.

Trelles se hizo cargo de la Selección Azteca en los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y Chile 1966. Sus ideas revolucionaron el balompié azteca y se convirtió en uno de los pioneros de entrenadores mexicanos.

‘Don Nacho’ conquistó un total de 14 títulos, siete de ellos de liga y es el único que los ha ganado con cuatro equipos distintos. Un total de 1,083 partidos es el legado de Trelles en el Futbol Mexicano.

Trelles también fue jugador y militó en América, Monterrey, Chicago Vikings y en el Atlante en la década de los 40’s. Sin duda uno de los más grandes iconos del futbol azteca.

Descanse en paz, Don Nacho Trelles.

