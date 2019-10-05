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GALERÍA | Cruz Azul somete al América en el Azteca

La Máquina del Cruz Azul, derrotó en el duelo de la jornada 13 al América.

Por: Azteca Deportes

Cruz Azul vs América
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