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GALERÍA | Termina el primer tiempo de la Final entre América y Rayados

América salió enchufado en la Final y dominó a Rayados, que dejó escapar la ventaja.

Por: Azteca Deportes

América vs Rayados
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