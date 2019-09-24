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¡La sorpresiva victoria de Puebla en imágenes!
La Franja le pegó 1-0 a los universitarios en la Sultana del Norte.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Ricardo Rodriguez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Ricardo Rodriguez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Ricardo Rodriguez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.
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Ricardo Rodriguez/MEXSPORT | during the game Tigres UANL vs Puebla, corresponding to day 11 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 24, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 24 de Septiembre de 2019.