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Los momentos de Jorge Vergara con Chivas

Jorge Vergara logró dos títulos con Chivas y exportó jugadores al Viejo Continente.

Por: Azteca Deportes

Jorge Vergara
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