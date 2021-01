La mala suerte ha afectado al Atlas en el Guardianes 2021

Aldo Rocha, capitán y referente de los Rojinegros del Atlas, lamentó la mala suerte del club en el arranque del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

La escuadra tapatía no ha sumados puntos y lo más grave, no a podido meter gol en las dos jornadas que se han disputado en la Liga MX.

El trabajo de preparación fue bueno, pero en la competencia oficial, las cosas no le han salido a los pupilos del timonel Diego Cocca.

“Se ha hecho una pretemporada muy buena. Lamentablemente no se nos han dado los resultados. Ahorita nos estamos enfocando para salir con todo contra Tigres que es el rival que nos toca”, dijo Aldo en la conferencia de prensa que se realizó al finalizar el entrenamiento de este día en las instalaciones del Atlas.

El jugador nacido en León quiere un triunfo ante los Tigres de la UANL, aunque sabe que el rival es uno de los más peligrosos a los que tendrá que enfrentar Atlas en la competencia.

“Es un juego súper importante principalmente porque no hemos sumado. Estamos en una situación donde debemos sumar porque estamos en la zona de descenso”, declaró el capitán rojinegro.

🗣 Aldo Rocha: "Tenemos que ser autocríticos, porque dentro del terreno de juego nosotros tomamos las decisiones. Estamos en el arranque del torneo y no podemos dejar de pasar más puntos, hay que ser diferentes y jugar cada partido como una final". pic.twitter.com/UjYgFNBCAe — Atlas FC (@atlasfc) January 20, 2021

Aldo Rocha ha caído bien en el Atlas

Aldo Rocha tiene 2 partidos con la playera de los “Zorros”, suma 180 minutos y ha recibido una tarjeta amarilla con los colores de la “Academia” y a pesar de eso, ya es un líder del plantel.

“Es bueno tener muchos líderes, yo lo veo bien. El sábado puede estar Malcorra, Camilo. Me he sentido respaldado por lo compañeros. Es raro que alguien llegue de refuerzo y le toque la capitanía, pero me siento comprometido y respaldado por mis compañeros”, agregó Aldo Rocha.

La escuadra tapatía recibe el sábado a los Tigres de la UANL en partido de la Jornada 3 del torneo GUARD1ANES 2021, que se disputará a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Jalisco.