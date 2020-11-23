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Los 10 máximos anotadores en la historia del América | FOTOS

Los máximos goleadores en la historia del Club América. Zague, Cuauhtémoc Blanco, Enrique Borja, Salvador Cabañas, Carlos Reinoso y más ídolos del americanismo.

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