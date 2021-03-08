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Los 15 mejores jugadores extranjeros en la historia del América | FOTOS

Decenas de futbolistas extranjeros han pasado por las filas del Club América. ¿Pero quiénes son los mejores? Checa esta galería y dinos qui´én faltó en nuestras redes.

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