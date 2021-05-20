Miguel Herrera como entrenador: TODOS sus clubes en la Liga BBVA MX | FOTOS

Miguel Herrera ya fue presentado como el nuevo entrenador de Tigres, conoce todos los equipos que ha dirigido en el futbol de México en la Liga BBVA MX. El famoso “Piojo " está por cumplir casi 20 años como director técnico, en su carrera ha tenido altos y bajos, experiencias que lo han formado a través del tiempo.

El paso de Miguel Herrera como entrenador en la Liga MX. Sus equipos:

1. Atlante (2002-2004)

Herrera debutó con Atlante como entrenador, donde estuvo casi dos años al frente de los “Potros de Hierro”.

2. Rayados de Monterrey (2004-2007)

El estratega estuvo en el banquillo de los Rayados de Monterrey por poco más de tres años, perdiendo dos finales en el Apertura 2004 ante Pumas y Apertura 2005 contra Toluca.

3. Veracruz (2008)

El “Piojo” dirigió a los Tiburones Rojos en el Clausura 2008, sin evitar el descenso del club.

4. Estudiantes Tecos (2008-2010)

Por casi dos años fue técnico del equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

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5. Entre 2010-2011 regresó al Atlante para una segunda etapa.

En ese periodo hizo jugar con gran nivel al cuadro Atlantista, Herrera Aguirre volvió a sus origenes y no solo salvó del descenso a club, también lo caliicó a Liguilla.

6. América (2011-2014)

Luego de su gran paso por el Atlante, el “Piojo” tuvo la gran oportunidad como entrenador, llegar al América por petición expresa de Ricardo Peláez, en su primera etapa con el América ganó el Clausura 2013 ante Cruz Azul.

7. Selección Azteca (2013-2015)

Tomó la Selección Azteca para el repechaje rumbo a Brasil 2014 ante Nueva Zelanda, similar a la que venció para asegurar la clasificación al Mundial, mismo que dirigió y se quedó en octavos de final ante los Paises Bajos, además ganó la Copa Oro 2015.

8.Tijuana (2015-2017)

Herrera dirigió a los Xolos logrando clasificarse a dos liguillas, pero sin títulos.

9. Entre 2017 y 2020 regresó al América y ganó el Apertura 2018.

Tigres será su octavo equipo y séptimo club de la Liga MX.

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