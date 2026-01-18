¿LIMPIA? El Real Madrid podría perder a una de sus figuras

El Real Madrid vive uno de las peores crisis en su historia reciente y podría estar a punto de protagonizar una venta sorpresiva. De acuerdo con reportes internacionales, el mediocampista Eduardo Camavinga ha entrado en la lista de jugadores que podría ser transferibles luego del mal momento del equipo que derivo la salida de Xabi Alonso como entrenador. Esta situación que despertado interés del Liverpool de Arne Slot que pretende aprovechar.

El objetivo de los Reds es claro, ya que desde hace tiempo, la directivo del club inglés ha seguido de cerca al futbolista, que es valorado por su versatilidad para actuar como volante, interior e incluso como lateral izquierdo. A sus 23 años, Camavinga combina ya una experiencia en la elite, con una Champions League en su palmarés, con un perfil táctico que encaja a la perfección en el sistema de presión y posesión que Slot quiere implementar.

Para el Madrid, la posible salida del francés refleja una reevaluación drástica. Aunque llegó en 2021 como una de las promesas más completas de Europa, su rol nunca se consolidó como titular indiscutible. En los últimos años, no ha sido protagonista y se le ha utilizado más como solución polivalente que como titular indiscutible, una cualidad que ahora lo acerca a la puerta de salida.

El conjunto británico, está alerta y espera a que en la capital española abran las conversaciones. Se estima que el precio, que hace unos meses era cercano a los 60 millones de libras, podría reducirse significativamente, haciendo aún más atractiva la operación. Para los Reds, no se trataría de un simple refuerzo, sino de un fichaje que podría definir su medular para los próximos años. La batalla por Camavinga acaba de comenzar.

