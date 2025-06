¿Lio Messi estará en el Mundial 2026? Scaloni respondió y esto es lo que se ha dicho al respecto

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026, ya que estamos a exactamente un año del torneo más visto del mundo. Si bien resta poco para dicha contienda, aún no se sabe si Lionel Messi estará presente con la Selección Argentina. De momento, el astro argentino se está preparando para afrontar el Mundial de Clubes 2025 con Inter Miami , pero en esta ocasión repasaremos qué se sabe hasta la fecha sobre la posibilidad de que ‘Leo’ juegue la próxima Copa del Mundo. A priori, todo indica a que estará presente.

Hace unos meses atrás, Lionel Scaloni fue consultado sobre si Lio Messi jugará el Mundial 2026 tras la clasificación de Argentina, pero el entrenador decidió ser cauteloso: “Veremos qué pasa, hay tiempo de sobra”, mencionó en conferencia de prensa el mes de marzo. “Debemos ir partido a partido, si no, estaremos hablando de lo mismo el resto del año y tenemos que dejarlo tranquilo, ya veremos. Él decidirá cuando quiera, no lo volvamos loco con esto”, sentenció. De todas formas, Argentina se aseguró a su ‘nuevo Messi’, ¿lo conoce?

X: @AFASeleccionEN La participación de Messi en el Mundial 2026 aún no está asegurada.

Por otro lado, el propio Messi habló sobre la posibilidad de estar en la Copa del Mundo en una entrevista que tuvo con Simplemente Fútbol en el mes de abril. “Está lejos, pero pasa rapidísimo. Este año va a ser importante. Será fundamental poder jugar con continuidad y sentirme bien”, expresó; y luego agregó: “Es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo”.

En abril de este mismo año, uno de sus mejores amigos, Luis Suárez, también se refirió a la posibilidad de que ‘Leo’ Messi esté presente en el Mundial: “No, sí lo hablamos (sobre el retiro). Bromeando, muchas veces, pero él [Messi] también tiene ese deseo de jugar el Mundial del año que viene. Obviamente, después de estar un tiempo alejado de la selección, ese deseo se está desvaneciendo más por mi parte que por la suya, pero aún no lo hemos hablado”.

¿Qué dijo la FIFA sobre la presencia de Messi en el Mundial 2026?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló en el mes de mayo el deseo que tiene de ver a Messi en el próximo Mundial: “Me gustaría (que juegue el Mundial 2026), espero que le guste a él y a todos los aficionados. Tener a jugadores como Leo Messi en un Mundial es excepcional y para mi que juegue el 2026 y el 2030. ¿Cuántos quiere jugar? Acá estamos listos para abrir las puertas”, fue lo que expresó el directivo en una entrevista para FDP Radio.