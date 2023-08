¿Cuándo anunciará Lionel Messi su retiro del futbol?

Luego de que el astro argentino Lionel Messi lograra su primer título con el Inter Miami al ganar la Leagues Cup ante el equipo de Nashville por la vía de los penaltis, el rosarino habla sobre su posible retiro del futbol profesional.

“Todavía no lo pienso, te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda”, declaró Messi en entrevista realizada para Apple TV.

“Creo que para el después hay tiempo de pensar, de analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, puede ser poco o mucho. Disfrutar al máximo como lo estoy haciendo en este momento. Disfrutar de cada momento, sobre todo porque esto ya no vuelve y después no quiero arrepentirme de nada”, adjuntó el exjugador del Barcelona y del PSG.

Messi e Inter Miami tendrán acción este miércoles 23 de agosto ante el equipo de Cincinnati en una de las semifinales por la US Open Cup.

El ‘10’ del equipo de Florida también habló sobre su decisión de escoger al equipo de Miami para continuar su carrera futbolística donde su familia fue un factor clave.

“Habíamos pasado dos años complicados en París, la verdad que no habíamos estado bien, nos había costado. La verdad era un poco de volver a lo que éramos cuando estábamos en Barcelona, disfrutar del día a día, de los nenes, de que la familia esté bien”, declaró el jugador sudamericano.

“Disfrutar yo el día a día en lo deportivo, lo cual no me estaba pasando. Por muchas razones decidimos que este iba a ser el lugar y creo que hoy, después de haber pasado un tiempo no nos equivocamos y estamos en lo correcto cuando decíamos que este era el lugar indicado”, adjuntó la Pulga.

Messi disfruta el jugar futbol en Miami

“Mi felicidad siempre fue jugar al futbol y poder divertirme. Hoy lo puedo seguir haciendo acá, que era uno de los motivos por lo que fue esta decisión. Volver a disfrutar de lo que había perdido un poco. Mis escapadas a la selección eran mis momentos más felices porque disfrutaba del lugar en el que estaba, de mis compañeros y quería llegar acá para encontrar lo mismo. Gracias a Dios lo encontré”, finalizó Messi.