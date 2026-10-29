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Lista completa de cuánto gana cada jugador de Club América: los sueldos de todos en el Apertura 2026

Henry Martín luce como el futbolista con salario más elevado del plantel y esto es lo que gana cada jugador del América en 2026

Lista completa de salarios del Club América en el Apertura 2026
|Crédito: Club América

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El Club América es uno de los equipos más poderosos de la Liga BBVA MX y cuenta con un gran capital de inversión temporada tras temporada. Una buena parte del presupuesto está volcado en la masa salarial, siendo uno de los clubes que mejor paga a sus futbolistas en el territorio mexicano.

En esta oportunidad, repasaremos cuánto dinero gana cada futbolista de las Águilas en el presente Apertura 2026 con ayuda de Salary Sport, plataforma que se especializa en calcular los salarios de los futbolistas alrededor del mundo. Algunos números te sorprenderán.

¿Quién es el futbolista mejor y peor pagado del América?

De acuerdo a la información que comparte Ámbito, Henry Martín aparece como el jugador mejor pagado de todo el América. El experimentado delantero recibiría 3.5 millones de dólares al año en el cuadro de Coapa, cifra que supera considerablemente los 60 millones de pesos.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Leon vs America
Henry Martin celebrates his goal 0-1 of America during the 12th round match between Leon vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Nou Camp, Leon Stadium, on October 17, 2026 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos

Por otro lado, la plataforma Salary Sport adelanta que el juvenil Santiago Naveda es el futbolista que menor nómina recibe en el primer equipo. La fuente detalla que su salario actual es de poco más de 110 mil dólares por temporada, es decir, poco más de 2 millones de pesos al año.

TE PUEDE INTERESAR:

Así esta la tabla actualizada de salarios del América para el Apertura 2026

  • Henry Martín: 3.5 millones de dólares.
  • Erick Sánchez: 3 millones de dólares.
  • Raphael Veiga: 2.7 millones de dólares.
  • Santiago Bueno: 2.1 millones de dólares.
  • Miguel Borja: 2 millones de dólares.
  • Brian Rodríguez: 2 millones de dólares.
  • Alejandro Zendejas: 1.5 millones de dólares.
  • Víctor Dávila: 1.5 millones de dólares.
  • Luis Malagón: 1.4 millones de dólares.
  • Israel Reyes: 1 millón de dólares.
  • Kevin Álvarez: 1 millón de dólares.
  • Alan Cervantes: 960 mil dólares.
  • Cristian Borja: 829 mil dólares.
  • Miguel Vázquez: 829 mil dólares.
  • Ramón Juárez: 691 mil dólares.
  • Edwin Cerrillo: 574 mil dólares.
  • José Raúl Zúñiga: 560 mil dólares.
  • Rodolfo Cota: 553 mil dólares.
  • Fernando Tapia: 435 mil dólares.
  • Isaías Violante: 283 mil dólares.
  • Emilio Lara: 228 mil dólares.
  • Alexis Gutiérrez: 172 mil dólares.
  • Santiago Naveda: 110 mil dólares.

Algunos futbolistas del América se encuentran ausentes en la lista, pero esto se debe a que no todos los sueldos fueron revelados hasta el momento.

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