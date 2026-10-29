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Mientras Isaías Violante gana 4 millones en Club América, este es el sueldo de Jesús Gómez en Xolos de Tijuana

Uno de los mexicanos gana más del doble que el otro; este es el precio de cada uno

Mientras Isaías Violante gana 4 millones en Club América, este es el sueldo de Jesús Gómez en Xolos de Tijuana
Mientras Isaías Violante gana 4 millones en Club América, este es el sueldo de Jesús Gómez en Xolos de Tijuana|@isaias_vr y @xolos

Escrito por: José Alejandro | DR

Isaías Violante y Jesús Gómez se vieron las caras este miércoles en el duelo pendiente entre América y Tijuana, duelo que marcó el regreso de Gilberto Mora a la Liga BBVA MX tras superar una lesión. No obstante, el extremo gana al año 4 millones de pesos, mientras que el sueldo de su rival es mucho menor.

El sueldo de Isaías Violante en el América

De acuerdo con Salary Sport, Violante tiene un sueldo anual de 4 millones 431 mil 388 pesos. El exjugador del Toluca llegó al conjunto azulcrema en julio de 2025, después de su etapa con los Diablos Rojos, que recientemente presentaron su inusual tercer uniforme.

Isaías Violante América Jesús Gómez Xolos
Gómez percibe un salario anual de 1.8 millones de pesos; es decir, 2.6 millones menos que Isaías.|@isaias_vr y @alejandrog44

¿Cuál es el sueldo de Jesús Gómez?

El central está envuelto en una polémica, pues se fue expulsado en el duelo pendiente entre las Águilas y Xolos. La misma plataforma especializada de sueldos asegura que Gómez percibe un salario anual de 1.8 millones de pesos; es decir, 2.6 millones menos que Isaías.

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El club fronterizo anunció la llegada del zaguero en enero de 2024, antes del torneo Clausura de ese año. El defensa es originario de Hermosillo, Sonora, e inició su carrera en Santos Laguna. Jesús Alejandro también vistió las playeras de Atlas y Boavista de Portugal.

La polémica de Jesús Gómez

Gómez fue expulsado al minuto 90 del partido entre América y Tijuana, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026. El defensa de Xolos cometió una fuerte falta sobre el uruguayo Brian Rodríguez, cerca del área fronteriza.

En un primer momento, el árbitro Fernando Hernández señaló la infracción, pero después acudió al VAR para revisar la jugada y decidió mostrarle la tarjeta roja directa. La expulsión dejó al conjunto tijuanense con 10 futbolistas durante los últimos minutos del encuentro, que terminó empatado 1-1.

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