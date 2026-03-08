¡NO ES BROMA! Real Madrid busca contratar a un Balón de Oro

El Real Madrid vive uno de los peores momentos en los últimos años y busca dar un golpe mediático sobre la mesa. La reconstrucción del centro del campo parece ya tiene un nombre propio que será la pieza principal. Se trata de Rodri Hernández, el mediocampista del Manchester City de 29 años, se ha convertido en la máxima prioridad del club merengue para apuntalar una zona que aún busca reemplazar a la histórica generación de Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric.

De acuerdo con reportes internacionales, en Manchester son plenamente conscientes de que el Madrid tiene al ganador del Balón de Oro 2024 en lo más alto de su lista de deseos. El perfil del contención encaja a la perfección, como un número 5 tácticamente dominante, líder natural dentro y fuera del campo, control del ritmo de juego y experiencia en la élite.

Te puede interesar: ¿Cuáles han sido las peores lesiones que ha sufrido Cristiano Ronaldo en su carrera?

El deseo de Rodri sería factor

La principal traba sería lo económico. Con contrato hasta 2029, su salida del City podría rondar los 100 millones de euros, una cifra que Florentino Pérez evalúa con cautela, especialmente por los problemas físicos que ha arrastrado el jugador en los últimos dos años. Sin embargo, el deseo del futbolista de vestir la camiseta blanca podría inclinar la balanza.

En las oficinas del cuadro madridista, consideran que es el momento de traer un líder de vestuario, alguien capaz de controlar egos y marcar el camino a lo que resta del plantel. Rodri, pieza angular en el sistema de Guardiola y uno de los centrocampistas más influyentes del mundo, responde a ese perfil.

El próximo doble duelo en los octavos de final de la Champions League entre Madrid y City servirá para medir fuerzas. Mientras, el club español sigue tejiendo una operación que, de concretarse, marcaría un antes y un después en la base merengue.

Te puede interesar: Los MILLONES de dólares que Cruz Azul tendrá que pagar a César Montes para igualar su sueldo en Rusia