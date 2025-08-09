LIV Golf Chicago: Jon Rahm mantiene la esperanza ante un mal día de Joaquín Niemann

Hace un par de semanas cuando Joaquín Niemann se coronó en el Reino Unido, adjudicándose su quinta victoria de la temporada 2025 en LIV Golf, parecía cuestión de tiempo para que el chileno se hiciera con el título individual. Sin embargo, este deporte tiende a ser caprichoso y el jueves 9 de agosto el asunto se complicó para el sudamericano después de una mala jornada en Chicago, aunado a la buena ronda de Jon Rahm.

Niemann arribó a la ciudad de los vientos con 206.80 puntos, mientras el español lo hizo con 169.16, un colchón considerable para el de Chile. Rahm podría recortar distancias si lo visto hasta ahora se mantiene; el latino firmó tarjeta de +3 en el primer día de acciones, el europeo finalizó con -3 y está a un tiro del liderato. Los líderes son Dustin Johnson y Sergio García con -4.

Por increíble que parezca, el dos veces campeón de majors todavía no sabe lo que es ganar en la presente campaña de LIV Golf, pero sigue siendo el jugador más constante del circuito y ello le ha ayudado a cosechar puntos con regularidad. Además, se hizo con el campeonato individual en su temporada debut, por lo que entiende lo que se necesita para lograrlo.

Niemann intentará recortar distancias en los dos días restantes en el Bolingbrook Golf Club, para ello deberá evitar los bogeys que se hicieron presentes el jueves. Es poco probable, pero si termina fuera de la zona de puntos y Rahm se hace con el trofeo, el español lo superará en el tablero rumbo al torneo que define el campeonato individual la próxima semana en Indianápolis.

Ve la segunda y tercera ronda de LIV Golf Chicago en TV Azteca

Puedes disfrutar de la segunda y tercera ronda de LIV Golf Chicago a través de Azteca Deportes Network, en la aplicación de Azteca Deportes y por aztecadeportes.com. Conéctate a partir de las 11:05 horas, tiempo del centro de México, el sábado y a las 8:05 horas (TCM) el domingo.

Después de la primera ronda, el español Sergio García y Dustin Johnson lideran el certamen con cuatro bajo par.

