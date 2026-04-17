Victor Pérez lidera el arranque del LIV Golf Mexico City 2026; Jon Rahm es segundo

Concluyó el primer día de actividades del LIV Golf Mexico 2026 disputado en el Club de Golf Chapultepec de la capital mexicana y que dejó al francés Victor Perez como el líder de la competencia gracias a una racha de birdies en el cierre de la jornada que le permitió tomar la cima de la clasificación.

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Así fue el primer día del LIV Golf México 2026

Victor Perez tomó la cima de la clasificación en el primer día de actividades del LIV Golf Mexico 2026 tras concluir la jornada con 62 golpes y un score de -9, seguido del español Jon Rahm, quien es uno de los favoritos para llevarse el torneo, con una tarjeta de 65 golpes con un score de -6.

En el tercer lugar quedaron empatados los estadounidenses Harold Varner y Dustin Johnson, los surcoreanos Kim Min-kyu y Song Young-han, el zimbabuense Scott Vincent, el británico Ian Poulter y el belga Thomar Detry, todos ellos con tarjetas de 67 goles y -4 de score.

Tyrrell Hatton en acción|Henry Romero/REUTERS

El mexicano Abraham Ancer firmó una tarjeta de 73 golpes y terminó en el puesto 39, siendo uno de los que recibió mayor apoyo de los aficionados como anfitrión del evento y buscará mejorar su posición en los siguientes días; sin embargo, no fue el nacional mejor ubicado ya que Carlos Ortiz finalizó en el lugar 29.

En cuanto a la competencia por equipos, Legion XIII, que capitanea Jon Rahm, se encuentra en el primer lugar de la clasificación, seguido de 4Aces GC de Dustin Johnson.

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