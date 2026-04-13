Liverpool habría elegido al heredero de Mohamed Salah

El Liverpool ya comienza a preparar una nueva etapa sin Mohamed Salah. El delantero egipcio pondrá fin a su trayectoria con el club tras nueve temporadas, una despedida que marcará el cierre de uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente de los Reds.

La posible salida del atacante obliga a la directiva a moverse con rapidez en el mercado, buscando un perfil capaz de asumir parte del peso ofensivo. La urgencia se hizo evidente recientemente, cuando el técnico Arne Slot decidió no utilizar al jugador en el duelo frente al Paris Saint-Germain en la ida de los cuartos de final de la Champions League, encuentro que terminó con triunfo del conjunto francés.

Dentro de las opciones analizadas, el nombre de Michael Olise ha sido uno de los más atractivos para la directiva. Sin embargo, su gran temporada con el Bayern Munich hace imposible cualquier intento por contratarlo, por lo que el club inglés ha comenzado a explorar otras alternativas más viables.

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El heredero juega en el RB Leipzig

En ese contexto surge el nombre de Yan Diomandé, extremo del RB Leipzig que con apenas 19 años se ha convertido en una de las grandes revelaciones del futbol alemán. El marfileño acumula 11 goles y ocho asistencias en la presente campaña, cifras que han llamado la atención de varios clubes europeos.

El principal obstáculo será económico. El Leipzig ha fijado el precio del futbolista en 100 millones de euros, una cifra que refleja su potencial y su proyección a largo plazo. Además, el Liverpool no estará solo en la carrera, ya que el el mismo cuadro bávaro también sigue de cerca al atacante.

Mientras se acerca el mercado de verano, los Reds enfrentan un desafío importante: encontrar al sucesor de un futbolista que durante años fue su principal figura y que dejó una huella profunda en Anfield

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