Liverpool vs Fulham: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Raúl Jiménez de la Jornada 32 de la Premier League; marcador online
Raúl Jiménez y el Fulham tendrán una prueba de fuego ante el Liverpool
El Fulham de Raúl Jiménez se mete a Anfield para buscar un resultado positivo ante el Liverpool que se encuentra en plena pelea por los puestos de competiciones europeas que otorga la Premier League.
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