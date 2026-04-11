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Fútbol

Liverpool vs Fulham: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Raúl Jiménez de la Jornada 32 de la Premier League; marcador online

Raúl Jiménez y el Fulham tendrán una prueba de fuego ante el Liverpool

Liverpool vs Fulham
Liverpool vs Fulham

Escrito por: Francisco Fernández

El Fulham de Raúl Jiménez se mete a Anfield para buscar un resultado positivo ante el Liverpool que se encuentra en plena pelea por los puestos de competiciones europeas que otorga la Premier League.

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