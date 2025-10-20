Llegó a Pumas UNAM para brillar, pero ahora su exequipo vive un calvario sin él
El equipo es el peor de la liga argentina, pues desde que se fue el futbolista no conoce la victoria en 12 jornadas y está a 4 de cerrar la temporada en blanco
Independiente de Avellaneda vive un calvario desde que Álvaro Angulo arribó a Pumas para brillar, pues actualmente el club es el peor del Clausura 2025 de la liga argentina al no sumar ninguna victoria en 12 jornadas disputadas. El colombiano solo jugó un torneo para el club sudamericano, pues en el mercado de verano fichó con la UNAM a petición de Efraín Juárez .
El equipo argentino, a donde llegó Ignacio Pusetto, quien criticó a Pumas , está a solo 4 fechas de irse del torneo en blanco, pues actualmente se ubica hasta el fondo de la tabla del Grupo B con 6 puntos, producto de 6 partidos empatados y el mismo número de derrotas, quedándose sin posibilidad de aspirar de avanzar a los Octavos de Final.
Los partidos que lleva sin ganar el exequipo de Álvaro Angulo
Álvaro Angulo se fue Independiente antes de que arrancara el Clausura 2025 de la Liga de Argentina, por lo que no forma parte de la estadística negativa del club, pues no ha ganado en los siguientes 12 partidos:
- Independiente 2-2 Sarmiento
- Independiente 1-2 Talleres
- Independiente 0-2 Gimnasia La Plata
- Independiente 0-0 River Plate
- Independiente 1-2 Vélez Sarsfield
- Independiente 0-0 Instituto
- Independiente 0-1 Banfield
- Independiente 1-1 San Lorenzo
- Independiente 0-0 Racing Club
- Independiente 1-1 Godoy Cruz
- Independiente 0-2 Lanús
- Independiente 0-1 San Martín
Los números de Independiente con Álvaro Angulo antes de que llegara a Pumas
Álvaro Angulo solo disputó un torneo con Independiente antes de su llegada a Pumas. El colombiano fue pieza fundamental en la zona defensiva del cuadro argentino, aunque también destacó a la ofensiva, pues marcó 5 goles en 24 partidos disputados, según estadísticas de BeSoccer.
En el Apertura 2025, Independiente terminó en tercer lugar del Grupo B, por lo que se ganó su pase a la fase de eliminación hasta llegar a semifinales, instancia en la que quedó eliminado en penales por Huracán, que a la postre perdió la final ante Platense.
El presente de Álvaro Angulo con Pumas
Álvaro Angulo tampoco vive un gran presente con Pumas, pues con el club suma 5 partidos sin conocer la victoria: 3 derrotas y 2 empates. Por lo anterior, el club universitario y el lateral derecho están en la cuerda floja y pueden no clasificar al Play-in de la Liga BBVA MX.