Llegó a valer hasta 80 millones, hoy cuesta sólo 2 y saldría de la Liga BBVA MX

El futuro de James Rodríguez es toda una incógnita. Su continuidad en el León al parecer no será opción y varios rumores lo colocan fuera de La Fiera, pero se mantendría en la Liga BBVA MX. El colombiano también tiene opciones para irse de México. Su carta recientemente no es tan alta. Según Transfermarkt, de valer 80 millones de euros, ahora está valuado en 2 millones de euros y eso haría más factible su adiós.

El fin de semana James Rodríguez tuvo actividad con el León en su victoria ante el Querétaro. El colombiano sigue siendo capitan y un pilar importante para el equipo dirigido por Eduardo Berizzo. Eso no le impide escuchar ofertas de otras ligas. Así como se dice que Rayados lo quiere a partir de diciembre, también lo han llamado de Turquía, Sudamérica y Medio Oriente.

MEXSPORT

Tras el triunfo del León ante el Querétaro, Berizzo no quedó muy satisfecho con el accionar de su equipo. Y sostuvo: “aprovecho la sensación de la victoria. Necesitamos encontrar circuitos en el mediocampo. Con el ‘Nene’, encontrar a James (Rodríguez), Plata que se incorpore a nosotros, hace muy poco tiempo estamos juntos”.

Te puede interesar:



James Rodríguez regresa con Colombia en busca del pase al Mundial

El fin de semana James Rodríguez jugó con el Querétaro 72 minutos, pero prendió los focos rojos después de recibir una dura entrada. Se espera que en las próximas horas el mediocampista viaje a Barranquilla para reencontrarse con sus compañeros de la Selección Colombia y encaren los encuentros de eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. En estos momentos los cafetaleros ocupan el sexto lugar con 22 puntos.

James en el actual Apertura 2025 suma con el León 311 minutos, producto de cinco partidos, tres de titular y solamente una anotación. Los Panzas Verdes se encuentran en la posición nueve con 10 unidades. Han ganado tres encuentros, con un empate y tres derrotas, por lo que su accionar sigue siendo de muchos sube y baja en el campeonato local.