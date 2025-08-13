Llegó a valer hasta 9 millones y hoy que cuesta solo 1 Chivas lo desterraría de su plantilla

Alan Pulido está en el limbo, pues el Apertura 2025 podría ser su último torneo ya que a finales de año termina su contrato con Chivas, equipo en el que algún día llegó a ser considerado un jugador referente de la plantilla. Sin embargo, al igual que su rendimiento, su precio también cayó de 9 millones (196.34 millones de pesos) a solo 1 (casi 22 millones de pesos). Gabriel Milito los puso ante Santos, jugaron mal y aficionados del Rebaño explotaron .

El delantero no pasa por un buen momento futbolístico, prueba de ello el penal que erró en la derrota de su equipo contra Santos Laguna . El mexicano tenía un ultimátum del Rebaño, el cual era destacar en el Apertura 2025; sin embargo, tras 4 fechas no lleva ninguna anotación.

@alan_pulido17 Alan Pulido sería borrado de la plantilla de Chivas al finalizar el Apertura 2025, ya que todo apunta a que no le renovarán el contrato

De acuerdo con el periodista Kery Ruiz, Chivas no le renovará contrato a Alan al final del torneo, por lo que se marchará como agente libre. Uno de los posibles destinos del mexicano sería la MLS, donde ya jugó con Kansas City, pero ahora podría llegar al San Diego FC junto a Hirving “Chucky” Lozano.

Estos son los números de Alan Pulido en su segunda etapa con Chivas

Alan Pulido jugó en la MLS con Kansas City durante 5 años y fue para el Clausura 2025 que regresó a Chivas después de que el equipo desembolsara aproximadamente 1.5 millones de euros (28 millones de pesos) por él. El cuadro rojiblanco le ofreció un contrato de 1 año, con posibilidad de renovar.

Sin embargo, tras su retorno al Guadalajara, Alan registra números pobres en comparación con lo que demostró en su primera etapa con uno de los 4 Grandes del futbol mexicano. Según BeSoccer, Pulido solo ha anotado en 2 ocasiones en 18 partidos disputados de la Liga BBVA MX. Además, acumula una tarjeta amarilla.