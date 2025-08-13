Lo corrieron de Chivas cuando estaba en su mejor momento y aun así se vengó: hoy es bicampeón con su nuevo equipo

Jesús “Canelo” Angulo fue corrido de Chivas cuando estaba en su mejor momento, pues fue moneda de cambio para que al Guadalajara llegara Víctor “Pocho” Guzmán. Al jugador que vale 4.5 millones de euros (más de 97.5 millones de pesos) le dolió salir del equipo, pero ahora se vengó y la suerte le sonríe debido a que ha conseguido 2 campeonatos con Toluca (equipo que pagaría una millonada por fichar a una estrella de Argentina) .

“Canelo” salió de Chivas luego de 3 años, tiempo en el que su carrera despegó, pues formó parte de la Selección Mexicana que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sin embargo, una fractura de peroné lo dejaría varios meses fuera de las canchas y tras su regreso fue cuando le comunicaron que ya no entraba en planes con el equipo, decisión que le dolió, por ello mandó este mensaje al Rebaño previo a la final del Clausura 2025.

@jrangulo19 Jesús Angulo jugó para Chivas durante 3 años y después fue corrido cuando estaba en su mejor momento

La salida repentina de Chivas le dolió a Angulo, quien publicó una carta. “No fue la manera en la que me quería ir, pero por algo pasan las cosas y los cambios siempre son buenos”, se lee en el escrito que compartió el futbolista del Toluca en sus redes sociales.

Jesús Angulo fue a León como moneda de cambio por Víctor “Pocho” Guzmán. En su nueva etapa fracasó, pues no tuvo el mismo rendimiento que en Chivas. Por ello, solo estuvo un torneo con la Fiera, equipo con el que solo anotó un gol en 15 partidos disputados, según estadísticas de BeSoccer.

“Canelo” surgiría de las cenizas como el Ave Fénix a su llegada a Toluca en verano de 2023, pues llegar al club escarlata fue una de sus mejores decisiones, ya que tuvo la oportunidad de ganar su primer título de Liga BBVA MX. Además, consiguió el Campeón de Campeones 2025, por lo que al momento suma 2 títulos con los Diablos Rojos.