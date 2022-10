Lo que debes saber de la Selección de Polonia rumbo a Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 está más cerca que nunca, a menos de un mes para que dé inicio la máxima fiesta futbolística, algunas las selecciones han comenzado con los preparativos finales en su preparación para encarar el torneo más importante, una de ellas será la de Polonia.

En la historia, siempre se ha considerado al futbol que se practica en Europa como el mejor del mundo, al poseer este continente las ligas más fuertes en cuanto a nivel de competencia y por los futbolistas de renombre que militan en estas, teniendo esta misma reputación las selecciones nacionales de dichos paises, sin embargo, eso no aplica para todos los países europeos y sus respectivas ligas, siendo el caso de Polonia.

El objetivo principal de Polonia en Qatar 2022

En cuanto a la selección nacional polaca, ésta no ha tenido la mejor historia en los Mundiales, al llevar solamente nueve participaciones, contando ya Qatar 2022, en el presente mundial la principal misión del equipo que dirige Czesław Michniewicz será superar lo hecho por este conjunto en sus tres última participaciones (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Rusia 2018), en donde no han sido capaces de superar la fase de grupos, además de no clasificarse para las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En Rusia 2018 culimaron la fase de grupos en el último lugar de su grupo con tres puntos, producto de una victoria frente a Japón y dos derrotas ante Senegal y Colombia.

Para Qatar 2022, Polonia aseguró su lugar vía repechaje al imponerse al representativo de Suecia por dos goles a cero.

Sus mejores resultados en Copas del Mundo se dieron en Alemania 1974 y España 1982, en las que la escuadra polaca finalizó en el tercer lugar de la competencia.

Lewandowski: principal estrella de Polonia para Qatar 2022

Sin duda el hombre más importante y el nombre que sobresale es el de su capitán y delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, que cuenta con tan solo una participación en mundiales, siendo Rusia 2018 el certamen que marcó su debut en esta competición y en el que lamentablemente no pudo hacerse presente en el marcador para evitar la eliminación de los suyos en la primera ronda.

Para Qatar 2022, el destino emparejó a Polonia dentro del Grupo C junto a Argentina, México y Arabia Saudita, en donde iniciarán su participación frente a la Selección Azteca el martes 22 de noviembre en el Estadio 974, posteriormente se medirán a los saudíes el martes 26 sobre la cancha del Estadio Education City y cerrarán la fase de grupos ante Argentina nuevamente en el Estadio 974.

